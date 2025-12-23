Haberler

Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı

Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki sanayi kavşağında meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sanayi kavşağında meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sanayi kavşağında 48 AUG 314 plakalı otomobil ile 48 ATA 609 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Toprak Y. (15) sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri ise kavşakta güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Arda Güler'in maaşı olay oldu

Aldığı maaş ülkeyi karıştırdı
Trafikte yeni dönem! Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor

Vatandaşın yaka silktiği adaletsizlik ortadan kalkıyor
İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Hande Ataizi'nin taktığı şey bambaşka çıktı

İlk bakışta başörtüsü sanıldı! Taktığı şey bambaşka çıktı
Kayseri'de oyun salonunda cinayet

Oyun salonunda cinayet! Bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Ela Rümeysa'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte Pablo Escobar'ın bilinmeyenleri

Ela'nın sözleri sonrası gündem oldu! İşte ünlü baronun bilinmeyenleri
title