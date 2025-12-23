Ortaca'da trafik kazası: 1 yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, sanayi kavşağında meydana gelen trafik kazası paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, sanayi kavşağında 48 AUG 314 plakalı otomobil ile 48 ATA 609 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü yola savruldu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Yaralı motosiklet sürücüsü Toprak Y. (15) sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahale yapılarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri ise kavşakta güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA