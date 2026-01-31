Haberler

Menteşe'de trafik kazası: Motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Güncelleme:
Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Menteşe ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halinde olan bir otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine, olay yerine kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlatırken, kaza nedeniyle bulvarda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
