Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosunda 4 kişi tutuklandı

Boğaziçi'nde Nurettin Yıldız protestosu: Dört kişi tutuklandı
Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim

Putin'in ısrarı sonrası Trump İstanbul kararını değiştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: Örgütün kolları da feshe katılmalı

Erdoğan'dan bölücü örgütün diğer kollarına: Feshe katılın
DEM Partili Bakırhan, PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

PKK'nın silah bırakması sonrası boşa düşecek koruculara iş önerdi

Muğla'da Trafik Kazası: İki Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Menteşe-Ula karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Çarpışan araçlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Muğla'da iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza Menteşe-Ula karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülağzı Kavşağı'nda 48 DE 456 ile 48 DA 968 plakalı araçlar çarpıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarının ardından bölgeye Acil Sağlık, Menteşe İtfaiye Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj

Telefonda Erdoğan var! İşte tarihi karenin perde arkası
Silah bırakma süreci ekonomiyi nasıl etkileyecek?

Silah bırakma süreci ekonomiyi nasıl etkileyecek?
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Rozet takma törenine Erdoğan'ın sorusu damga vurdu: Hangi partiden, nereden geldi?

Rozet takma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sorusu damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahar Feyzan'a: Sana acıyarak bakıyoruz

"Sana acıyarak bakıyoruz"
Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü

Tekmeler yumruklar havada uçuştu! Kupa finali öncesi ortalık savaş alanına döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.