Haberler

Menteşe'de tıra arkadan çarpan otomobil, hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Menteşe'de tıra arkadan çarpan otomobil, hurda yığınına döndü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla-Aydın karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde yol kenarında duran tıra çarpan otomobilde C.Ö. hayatını kaybetti, sürücü Ş.Ö. ise ağır yaralandı.

Muğla- Aydın karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde yol kenarında duran tıra arkadan çarpan otomobilde C.Ö.(24) hayatını kaybetti, sürücü ise ağır yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Muğla karayolu Bayır Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 48 AYG 597 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle yol kenarında duran tıra çarptı. Edinilen bilgilere göre otomobilin sürücüsünün Ş.Ö. olduğu öğrenilirken, araçta yolcu olarak bulunan C.Ö. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü Ş.Ö. ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye 112 ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi: Arıza çok büyük

Ankara'da düşen uçağın pilotunun son cümlesi bu olmuş
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Eline aldığı sopayla trafikte dehşet saçtı

Eline aldığı sopayla dehşet saçtı! Nedeni akılalmaz
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu

İşte Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Suçlamalar ciddi! Sadettin Saran gözaltına alındı
Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt

Aziz Yıldırım'dan Saran iddialarına zehir zemberek yanıt
Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü

Tribünlere dönüp şortunu indirdi, salon yangın yerine döndü
Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval Şahin'in son paylaşımına bakın

Hakkında yakalama kararı çıkarılan Şevval'in paylaşımına bakın