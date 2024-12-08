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Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'da Trafik Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde bir tırın yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Ali Kelletaş'a çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olay yerinde hayatını kaybeden Kelletaş'ın kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Muğla'nın Seydikemer ilçesi Bekçiler Mahallesi, Fethiye-Antalya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, saat 19.00 sıralarında Y.Ç.'nin kullandığı 50 ACK 483 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan 64 yaşındaki Ali Kelletaş'a (64) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kelletaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza anı kameralara anbean yansıdı

Yaşanan kaza güvenlik kamerasına anbean yansırken, görüntülerde yola çıkan Kelletaş'a tırın çarpması ve sürüklemesi yer alıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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