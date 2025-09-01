Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Muğla'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı. İki araç arasında gerçekleşen çarpmanın ardından yaralılar hastaneye sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Akçaova Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın-Muğla karayolunda seyir halinde olan 16 AVC 099 plakalı araç, aynı yönde ilerleyen 48 AEY 696 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile araçlarda maddi hasar meydana gelirken, 48 AEY 696 plakalı araçta yolcu konumunda bulunan G.İ., T.İ. ve L.İ. İsimli 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları, ilk müdahalelerinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk ederken sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

