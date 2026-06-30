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Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı

Menteşe'de trafik kazası: 1 yaralı
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Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 48 PV 668 plakalı araç, 48 AZC 148 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrularak yol kenarındaki direğe çarparak durabildi. Kazada 48 PV 668 plakalı aracın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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