Muğla'da Trafik Işığının Çalışmaması Kazaya Neden Oldu

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın trafik ışıklarının çalışmamasından kaynaklandığı öğrenilirken, kazada yaralanan kadın sürücnün sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza öğlen saatlerinde Ortca Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kavşaktaki ışık sistmenin çalışmamasından dolayı sürücüler arasında geçiş üstünlüğü kargaşası yaşandı. Bu sırada seyretmekte olan araçlardan biri önündeki kamyona çarptı. Kazada yaralanan bir kadın Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazadan sonra bölgede trafik önlemi alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. - MUĞLA