Haberler

Muğla'da Trafik Işığının Çalışmaması Kazaya Neden Oldu

Muğla'da Trafik Işığının Çalışmaması Kazaya Neden Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ortaca'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Işık sisteminin çalışmaması nedeniyle sürücüler arasında geçiş üstünlüğü kargaşası yaşandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, polis trafik akışını kontrol altına aldı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kazanın trafik ışıklarının çalışmamasından kaynaklandığı öğrenilirken, kazada yaralanan kadın sürücnün sağlık durmunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza öğlen saatlerinde Ortca Hal Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; kavşaktaki ışık sistmenin çalışmamasından dolayı sürücüler arasında geçiş üstünlüğü kargaşası yaşandı. Bu sırada seyretmekte olan araçlardan biri önündeki kamyona çarptı. Kazada yaralanan bir kadın Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, polis kazadan sonra bölgede trafik önlemi alarak trafiğin kontrollü akışını sağladı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Hükümet krizi büyüyor! ABD hava sahası her an kapanabilir

ABD hava sahası her an kapanabilir! İşte kaosun görüntüsü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Türk sanat müziği ustası Süheyla Altmışdört son yolculuğuna uğurlandı

Sanat dünyasının acı kaybı! Usta isim son yolculuğun uğurlandı
Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Bir dönemin sonu
Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası

Görevden alınan müdür kendini astı! Skandal kütüphane iddiası
Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi

Herkes şokta! Trabzonspor'da Onana depremi
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Uzak Şehir'de Hint dizilerini gölgede bırakan sahne

Uzak Şehir'de pes dedirten sahne!
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Özel'in açıklamalarına AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler

Özel'in o sözlerine AK Parti cephesinden ardı ardına tepkiler
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.