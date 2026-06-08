Haberler

Menteşe'de ters yönden çıkan otomobil kazaya neden oldu

Menteşe'de ters yönden çıkan otomobil kazaya neden oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ters yönden çıkan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde ters yönden çıktığı iddia edilen otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Orhaniye Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 48 NK 282 plakalı otomobil, iddialara göre Hürriyet Sokak üzerindeki ters yönden çıkış yaptı. O esnada İsmet Çatak Caddesi üzerinde seyretmekte olan 48 AST 261 plakalı motosiklet, otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen kadın sürücü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsünün kazada hafif şekilde yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD Başkanı Trump'tan Netanyahu'ya İran'a saldırı uyarısı: Çok yakın zamanda yalnız kalabilirsin

Trump'tan Netanyahu'ya İran uyarısı: Çok yakın bir zamanda...
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okan Buruk ile Arda Turan buluştu! Birbirlerine karşılıklı jestler

Paylaşıma düştükleri not bomba
Hedefleri başkasıydı! 50 yaşındaki kadını silahla taradılar

Fotoğraf dehşeti özetliyor: Yanlış hedefe 80 kurşun sıktılar
Galatasaray'ın gündemindeki Camavinga'nın bonservisi belli oldu

Bonservisi 50 milyon Euro! Bu parayı veren Türkiye'de formayı giydirir
Muhammed Umut, serinlemek için girdiği nehirde boğuldu

Sadece biraz eğlenmek istemişti! Küçük Umut'un korkunç ölümü
Reha Muhtar'ın 'Cenazeme katılmasın' dediği Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım

"Cenazeme katılmasın" demişti! Deniz Uğur'dan dikkat çeken paylaşım
Evinde bıçakla kendine zarar veren şahsın hayatını polisin telefon detayı kurtardı

Polis son anda fark etmese, kendini öldürecekti
70 yaşındaki komşusunu 60 bin TL için katletti

70 yaşındaki komşusunu üç kuruş için katletti