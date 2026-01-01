Sakar rampasında tek teker Scooter ile tehlikeli yolculuk

Muğla'nın keskin virajları ve dik yokuşları bilinen 9 kilometrelik Sakar rampasında tek tekerlekli scooter ile iniş yapan ve o anları kamerasına kaydeden vatandaş çektiği video görüntüleri de sosyal medyasından paylaştı.

Dünyaca ünlü Gökova Körfezine hakim, Marmaris, Datça, Fethiye ve Antalya gibi turistik ilçelerin bağlantı yolu olarak kullanılan 9 kilometre uzunluğundaki Sakar rampasında dördü çok kesin olmak üzere çok sayıda viraja sahip. Her yıl çok sayıda ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı kazanın yaşandığı Sakar rampası sıra dışı bir görüntüyle gündeme geldi. Yasin Bostan isimli bir vatandaş, tek tekerlekli scooter ile 9 kilometre uzunluğundaki Sakar rampasından iniş yaparak bu anları da viedo çekerek kendi sosyal medyasından yayınladı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüksek hız ve denge riski taşıyan iniş sırasında Bostan'ın kontrolünü kaybetmeden ilerlemesi dikkat çekerken, keskin virajları ve dik yokuşlarıyla bilinen Sakar Geçidi'nde yapılan bu iniş, izleyenleri hayrete düşürdü.

O anları saniye saniye kayda alan Bostan'ın videosu kısa sürede sosyal medyada geniş kitlelere ulaştı. Görüntüler, bazı kullanıcılar tarafından cesur bulunurken, bazıları ise yapılan hareketin tehlikesine dikkat çekti. - MUĞLA