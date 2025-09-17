Muğla'da Tek Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'nın ortaca ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında aynı araç içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ortaca Güzelyurt mahallesinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıktı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 12 ambulans ekiplerine teslim edildi. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. - MUĞLA