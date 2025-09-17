Haberler

Muğla'da Tek Taraflı Trafik Kazası: 5 Yaralı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu bir otomobil yoldan çıktı. Kazada araç içinde bulunan 5 kişi yaralanırken, birinin durumu ağır olarak bildirildi.

Ortaca Güzelyurt mahallesinde seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıktı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine 112 ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada araç içinde sıkışan vatandaşlar itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarılarak 12 ambulans ekiplerine teslim edildi. Kazada biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
