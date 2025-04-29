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Muğla'da Tek Taraflı Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Muğla'da Tek Taraflı Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
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Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 28 yaşındaki Fatih Akkurt yaşamını yitirdi. Kazanın anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında 28 yaşındaki Fatih Akkurt yaşamını yitirdi. Kaza anı kameralara yansıdı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir sebeple motosikletinin kontrolünü bit anda kaybeden Akkurt, yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede genç sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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