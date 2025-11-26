Muğla'da Tavuk Yemeğinden Zehirlenme: Bir Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeği sonrası zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri hayatını kaybetti. Diğer iki çocuğun durumu ise ciddiyetini koruyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evde yedikleri tavuk yemeğinden sonra zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan üç çocuktan biri, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, diğer iki çocuğun da hayati tehlikesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi'ndeki evlerinde yedikleri yemeğin ardından rahatsızlanan Neslinur Topal (18), F.T. (10) ve R.T. (12) Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 18 yaşındaki Neslinur Topal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Genç kız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.T. ve R.T.'nin ise hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
