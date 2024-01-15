Muğla'da tarihi eser niteliğinde sikkeler ele geçirildi
Muğla'nın Yatağan ilçesinde yapılan bir ihbar üzerine polis ekipleri bir konutta tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler buldu. Aramada 5 adet sikke ele geçirilerek şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir konutta tarihi eser niteliği taşıyan sikkeler bulunduğu ihbarı üzerine şüphelinin evinde ve aracında arama gerçekleştirildi.
Yapılan aramada, 5 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke ele geçirilerek el konuldu. Şüpheli şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldığı açıklandı. - MUĞLA