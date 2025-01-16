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Muğla'da Sahte Zeytinyağı ve Gıda Ürünleri Operasyonu

Muğla'da Sahte Zeytinyağı ve Gıda Ürünleri Operasyonu
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Muğla'nın Milas İlçesi'nde gerçekleştirilen operasyonda, sahte zeytinyağı ve diğer gıda ürünleri ele geçirildi. 890 litre sahte zeytinyağı, 420 litre sahte bal ve 12 litre gümrük kaçağı alkol bulundu. Piyasa değeri 1 milyon TL'nin üzerinde olan ürünler İl Tarım Müdürlüğüne teslim edildi.

Muğla'nın Milas İlçesi Emek Mahallesinde C.İ. isimli şahsın palm, pamik, soya gibi bitkisel yağların içerisinde aroma ve endüstriyel boya katmak suretiyle ürettiği sahte taklit ve tağşiş zeytinyağı satışı yaptığı bilgisinin alındı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı sonrası Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince işletmede yapılan aramada; 890 litre sahte zeytinyağı, 420 litre. sahte bal, 12 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 050 bin TL olan sahte ve sağlığa zararlı gıda türevleri İl Tarım Müdürlüğüne teslim edilmiştir. Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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