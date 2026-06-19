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Yoğun yağış nedeniyle suda mahur kalan koyun kurtarıldı

Yoğun yağış nedeniyle suda mahur kalan koyun kurtarıldı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Karabağlar Yaylası'nda suda mahsur kalan koyun, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sonrası Karabağlar Yaylasında suda mahsur kalan koyun kurtarıldı.

Sağanak yağmurda Karabağlar yaylasında koyunun mahsur kalmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Bölgeye Muğla Büyükşehir İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri koyun kurtarma ihbarı sonrası suda mahsur kalan koyun kurtarılarak sahibine teslim edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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