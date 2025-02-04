Muğla'da Ruhsatsız Tüfek ve Tabancalar Ele Geçirildi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Milas ilçesinde av bayii işyeri ve evinde gerçekleştirilen aramada, çok sayıda ruhsatsız tüfek ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Milas İlçesi Selimiye Mahallesinde ikamet eden N.T.H. isimli şahsın işlettiği av bayii ve ikametinde Jandarma İstihbarat ve KOM Şube Müdürlükleri ile Milas İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada; 13 adet uzun dipçik ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 2 adet kısa dipçik ruhsatsız yarı otomatik av tüfeği, 15 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı açıklandı. - MUĞLA