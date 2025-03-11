Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

Muğla, Milas İlçesi Ahmetçavuş Mahallesinde ikamet eden S.A. ve M.Ş. isimli şahısların ikametlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 52 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA