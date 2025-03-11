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Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tutuklama

Muğla'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 1 Tutuklama
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Muğla'nın Milas ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda, iki şahsın ikametlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklandı.

Muğla, Milas İlçesi Ahmetçavuş Mahallesinde ikamet eden S.A. ve M.Ş. isimli şahısların ikametlerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından arama yapıldı.

Yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, ruhsatsız av tüfeği ve 52 adet kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi. Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen faaliyet ile ilgili adli makamlara sevk edilen 1 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, 1 şüpheli ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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