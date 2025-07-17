Muğla'da Otomobil Çukura Düştü: 4 Yaralı

Muğla'da Otomobil Çukura Düştü: 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarındaki çukura düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarındaki çukura düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza Yaraş Mahallesi Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki çukura düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil içerisindeki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
MEB Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk görevden alındı

LGS'deki şaibe iddialarının ardından MEB'de üst düzey görevden alma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü oyuncu Emre Alp Törün son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü oyuncuya son veda! Yakınları törende yalnız bırakmadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.