Muğla'da Otomobil Çukura Düştü: 4 Yaralı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarındaki çukura düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde yol kenarındaki çukura düşen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza Yaraş Mahallesi Denizli yolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki çukura düştü. Kaza ihbarı üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil içerisindeki 4 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa