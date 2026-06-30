Haberler

Menteşe'de otel arkasındaki otluk alanda yangın

Menteşe'de otel arkasındaki otluk alanda yangın
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir otelin arkasındaki kuru otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki bir otel arkasında kalan otluk alanda çıkan yangın, vatandaşların ve itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, Menteşe ilçesi Muslihittin Mahallesi'nde bulunan bir otel arka tarafında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kuru otların bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler gelene kadar ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, alevleri söndürürken, kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmailağa Cemaati'nin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti

Cemaatin kilolarca altını buhar oldu! Cübbeli Ahmet isyan etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi

Hızla yayılıyor, yüz binlerce hayvan itlaf edildi
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı