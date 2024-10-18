Muğla'da Orman Yangınına Hava Ekipleri Müdahale Ediyor

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınında hava ekiplerinin alevlerle mücadelesi devam ediyor. Uçak ve helikopterler ardı ardına yaptıkları sortilerle alevlere su serpiyor.

Dalaman'daki orman yangınında ekiplerin havadan ve karadan mücadelesi devam ediyor. Özellikle hava araçları adeta alevlerle savaşıyor. Yangın bölgesinde hava araçları ardı ardına yaptıkları sortilerle alevlerin üstüne su serpiyor. Uçak ve helikopterlerin havadan müdahalesi devam ederken, karadan da ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor. Şiddetli rüzgarla birlikte büyüyen alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediliyor. - MUĞLA