Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Yatağan ilçesi Nebiköy Mahallesi Dipsiz mevkiinde başlayan orman yangını orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen Yatağan Dipsiz mevkiinde yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Kısa sürede önü kesilen alevler sonrası yangın kontrol altına alındı. Tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. - MUĞLA