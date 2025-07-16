Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yatağan ilçesi Nebiköy Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesi Nebiköy Mahallesi Dipsiz mevkiinde başlayan orman yangını orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen Yatağan Dipsiz mevkiinde yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Kısa sürede önü kesilen alevler sonrası yangın kontrol altına alındı. Tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı

50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti

Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe! 1. Lig'e gitti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.