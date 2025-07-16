Muğla'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Yatağan ilçesi Nebiköy Mahallesi'nde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin ediliyor.
Muğla'nın Yatağan ilçesi Nebiköy Mahallesi Dipsiz mevkiinde başlayan orman yangını orman ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen Yatağan Dipsiz mevkiinde yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale etti. Kısa sürede önü kesilen alevler sonrası yangın kontrol altına alındı. Tamamen söndürülmesi için ekiplerin çalışması devam ediyor. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa