Üye Girişi
Haberler

Muğla'da Orman Yangını: 85 Hane Tahliye Edildi

Muğla'da Orman Yangını: 85 Hane Tahliye Edildi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle iki mahallede 85 hane tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Yangınla ilgili havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınının ardından tedbir amaçlı olarak iki mahallede 85 hanenin tahliye edildiği açıklandı.

Dalaman Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte geniş bir alana yayıldı. Bölgede havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken 85 hanenin ise tedbir amaçlı tahliye edildiği açıklandı.

Vali Akbıyık: "Tedbir amaçlı 85 evi tahliye ettik"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Taşbaşı ve Elcik Mahallerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yangının çıktığı ilk saatlerden itibaren devletimiz tüm imkanları ile sahaya indi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Tedbir amaçlı Taşbaşı ve Elcik Mahallelerimizde 85 haneyi tahliye ettik. Ekiplerimiz yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarına canla başla devam ediyor" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Orman Yangını Dalaman 3-sayfa Sağlık Çevre

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

İşte 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin çalıştığı 19 hastane

 Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi! 6 kişi öldü, 34 yaralı var

Kontrolden çıkan yolcu otobüsü devrildi: 6 ölü, 34 yaralı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Ben de tasarruf yapıyorum

Bu da Bakan Şimşek'in tasarrufu: Arkadaşlara dedim ki...
Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş

Yahya Sinvar planlı bir suikastla değil tesadüfen öldürülmüş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig 9. hafta maç programı! Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçları ne zaman? Yalı Çapkını 79. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 18 Ekim Cuma yayınlanacak mı, yeni bölümde neler olacak? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanın Mehmet Akif Üstündağ hayatı ve biyografisi! 4 Halife kimdir, isimleri ne? Dört Halife sırasıyla kimler? Fuat Keyman kimdir, kaç yaşında? Fuat Keyman nereli? Müge Anlı Hatice Kübra Ateş sevgilisinin yanından çıktı! Hatice Kübra Ateş olayı nedir, kimdir ve kaç yaşında? One Direction ne zaman, neden dağıldı? One Direction Zayn neden ayrıldı, şimdi ne yapıyorlar, kaç yaşındalar? Cilt bakımında E vitamini nasıl kullanılır? E vitamini yüze nasıl sürülür? 2025 IMEI kaydı ücreti artacak mı, ne kadar olacak? Yurt dışı telefon kayıt ücretine zam var mı? BİM AKTÜEL KATALOĞU 18 EKİM | Bim'de hangi aktüel ürünler var? 18 Ekim Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Saatler geri alınacak mı? 2024 kış saati uygulamasına geçilecek mi? Türkiye kış saati uygulamasına geçti mi, ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.