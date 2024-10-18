Muğla'da Orman Yangını: 85 Hane Tahliye Edildi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde çıkan orman yangınının ardından tedbir amaçlı olarak iki mahallede 85 hanenin tahliye edildiği açıklandı.

Dalaman Taşbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın şiddetli rüzgarla birlikte geniş bir alana yayıldı. Bölgede havadan ve karadan yapılan müdahalelerle alevler kontrol altına alınmaya çalışılırken 85 hanenin ise tedbir amaçlı tahliye edildiği açıklandı.

Vali Akbıyık: "Tedbir amaçlı 85 evi tahliye ettik"

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Taşbaşı ve Elcik Mahallerindeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yangının çıktığı ilk saatlerden itibaren devletimiz tüm imkanları ile sahaya indi. Bölgede etkili olan şiddetli rüzgar söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor. Tedbir amaçlı Taşbaşı ve Elcik Mahallelerimizde 85 haneyi tahliye ettik. Ekiplerimiz yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışmalarına canla başla devam ediyor" dedi. - MUĞLA