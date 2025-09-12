Muğla'da Okul Servis Araçlarına Detaylı Denetim

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim-öğretim döneminin başlaması ile birlikte Menteşe'de okul servis araçlarına yönelik detaylı denetimler gerçekleştirdi.

Öğrencilerin güvenli bir şekilde okullarına ulaşımını sağlamayı amaçlayan bu denetimlerde, yönetmeliklere uygunluk ve zorunlu ekipmanlar titizlikle incelendi. Denetimler sırasında ekipler, okul servislerinin her bir detayı üzerinde durdu. Araçlarda bulunması zorunlu olan yangın tüpü, ilk yardım çantası ve arka kısımda yer alan "DUR" levhasının faal olup olmadığı kontrol edildi. Ayrıca, güvenliği artırmak amacıyla araç içi kameraların düzenli çalışıp çalışmadığı da denetim kapsamına alındı.

Ekipman kontrolünün yanı sıra, servis araçlarının yasal evrakları da tek tek incelendi. Sürücülerin ehliyetleri, araçların ruhsatları ve servis hizmeti için gerekli olan tüm resmi belgeler, yönetmeliklere uygunluk açısından detaylı bir şekilde denetlendi. - MUĞLA