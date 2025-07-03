Muğla'da Motosiklet Kazası: Yaralı Kadın Sıcaktan Korundu

Muğla'da Motosiklet Kazası: Yaralı Kadın Sıcaktan Korundu
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Menteşe ilçesinde otomobilin çarptığı kadın motosiklet sürücüsü, çevredekilerin yardımıyla sıcak havadan korunmaya çalışıldı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan kadın motosiklet sürücüsü, çevredeki vatandaşlar tarafından sıcaktan korunması için havlu ile gölgelendi.

Kaza, Menteşe İsmet Çatak Caddesi üzerinde meydana geldi. 48 ANK 627 plakalı motosikleti kullanan kadın sürücü, otomobilin çarpması sonrası yere savruldu. Yaralanan sürücünün yardımına ilk olarak çevredeki vatandaşlar koştu.

Sıcak hava nedeniyle yerde yatan kadının güneşten etkilenmemesi için vatandaşlar, üzerine havlu örterek gölgelik oluşturdu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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