Milas'ta ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Muğla'nın Milas ilçesinde ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 48 KA 734 plakalıticari araç ile 52 AGY 466 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ise yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA