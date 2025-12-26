Haberler

Milas'ta ticari araç ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde bir ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir kavşakta meydana geldi. İlk müdahaleyi vatandaşlar yaptı, sağlık ekipleri yaralıyı hastaneye kaldırdı.

Kaza, Ahmet Çavuş Hayıtlı Mahallesi'ndeki bir kavşakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, 48 KA 734 plakalıticari araç ile 52 AGY 466 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücüsü ise yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
