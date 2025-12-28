Milas'ta mantar ararken kaybolan 70 yaşındaki adam bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde mantar toplamak için ormanlık alana giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan 70 yaşındaki Nahit Bahar ekipler tarafından bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Nahit Bahar isimli şahıs arkadaşı Fettah Can ile birlikte Ceylan Bağdamları Mahallesi'ndeki Karadağ mevkiine 27 Aralık Cumartesi günü mantar toplamaya gitti. İki arkadaş saat 15.00 sıralarında ormanlık alanda birbirlerini kaybetti. Fettah Can mahalleye geri dönerek durumu Bahar'ın yakınlarına bildirdi. Kendi çabaları ile Bahar'ı arayan yakınları ve vatandaşlar sonuca ulaşamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlatırken, jandarmanın talebi doğrultusunda AFAD tarafından 7 personel ve 2 araçtan oluşan ekip de olay yerine sevk edildi. AFAD ve jandarma ekiplerinin Karadağ mevkii ve çevresindeki ormanlık alanda arama kurtarma çalışmalarını sürdürürken, Bahar ekipler tarafından sağ bulundu.

Öte yandan Nahit Bahar'ın geçtiğimiz ay da benzer şekilde kaybolduğu ve ekiplerin çalışması sonucu sağ olarak bulunduğu, alzaymır başlangıcı olduğu bilgisine ulaşıldı. - MUĞLA