Haberler

AFAD'dan keçi kurtarma operasyonu

AFAD'dan keçi kurtarma operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Ula ilçesinde, sarp kayalıklarda mahsur kalan iki keçi için AFAD ekipleri kurtarma operasyonu düzenledi. Oğlakların kurtarılması için 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Muğla'nın Ula ilçesi Kıyra Mahallesinde sarp kayalıklarda mahsur akalan iki keçi için AFAD ekipleri kurtarma operasyonuna çıktı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Ula İlçesi Kıyra Mahallesi'nde kayalık ve sarp arazide Soner Alacık'a ait 2 oğlağın mahsur kaldığı bildirildi. Mahsur kalan hayvanları kurtarmak üzere Muğla Afat ve Acil Durumu (AFAD) Müdürlüğünden yardım talebinde bulunuldu. AFAD 6 personel ile birlikte sarp kayalıklarda mahsur kalan hayvanları kurtarmak için operasyon gerçekleştirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Bayrağımıza yapılan hain saldırıya tepkiler çığ gibi

Bayrağımıza yapılan saldırıya tepkiler çığ gibi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
158 yıllık gazoz kapağını satışa çıkardı, istediği rakam tartışma yarattı

Satışa çıkardığı 158 yıllık gazoz kapağı için bakın ne kadar istiyor
Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı

Maçın oyuncusu seçilmişti! Real Madrid'den Arda Güler kararı
İstanbul'un 3 büyüğünde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan

Üç büyüklerde kırmızı alarm! Toplam zarar akıllara ziyan
WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor

WhatsApp kullanıcılarının beklediği özellik nihayet geliyor
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Beşiktaş gözünü kararttı! Tammy Abraham'ın yerine Romelu Lukaku

Lukaku sürprizi! Süper Lig devi sağ gösterip sol vuruyor