AFAD'dan keçi kurtarma operasyonu

Muğla'nın Ula ilçesi Kıyra Mahallesinde sarp kayalıklarda mahsur akalan iki keçi için AFAD ekipleri kurtarma operasyonuna çıktı.

Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Ula İlçesi Kıyra Mahallesi'nde kayalık ve sarp arazide Soner Alacık'a ait 2 oğlağın mahsur kaldığı bildirildi. Mahsur kalan hayvanları kurtarmak üzere Muğla Afat ve Acil Durumu (AFAD) Müdürlüğünden yardım talebinde bulunuldu. AFAD 6 personel ile birlikte sarp kayalıklarda mahsur kalan hayvanları kurtarmak için operasyon gerçekleştirdi. - MUĞLA