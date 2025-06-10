Muğla'da Kurban Bayramı Sürecinde Motosiklet Denetimleri Artırıldı

Muğla'da Kurban Bayramı Sürecinde Motosiklet Denetimleri Artırıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'da Kurban Bayramı tatili boyunca trafik güvenliğini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde 20 bine yakın motosiklet sürücüsü kontrol edildi ve birçok sürücüye cezai işlem uygulandı.

Muğla'da, Kurban Bayramı tatili süresince trafik güvenliğini artırmak ve kazaların önüne geçmek amacıyla jandarma ve emniyet trafik ekipleri tarafından motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik yoğun denetimler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde toplam 19 bin 998 motosiklet sürücüsü kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 2 bin 260 sürücüye cezai işlem uygulanırken, çeşitli eksiklik ve uygunsuzluklar nedeniyle 90 motosiklet trafikten men edildi. Ayrıca denetimler sırasında, kurallara aykırı davranışlar nedeniyle 49 sürücünün ehliyeti geçici olarak geri alındı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İddialı tarzıyla dikkat çekti! Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba

Alemin Kıralı'nın Oben'i son haliyle bomba
Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi

Camide namazla dalga geçti, cemaat haddini bildirdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmamoğlu ile arasında geçen ses kaydına Kılıçdaroğlu'dan tepki: Operasyon

İmamoğlu ile arasında geçen ses kaydına Kılıçdaroğlu'dan tepki
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir bomba daha

Beşiktaş'ta Osayi Samuel'den sonra bir transfer bombası daha
Nuri Şahin'den Türkiye sürprizi! Beykoz'da servet değerinde villa satın aldı

Ünlü isim Avrupa kariyerini noktaladı, İstanbul'a taşındı
Ekrem İmamoğlu'ndan Adalet Bakanlığı'na Ferdi Zeyrek başvurusu

İmamoğlu'ndan bakanlığa Ferdi Zeyrek başvurusu
Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek: Babamın kanını yerde bırakmayın

Hayatını kaybeden Ferdi Zeyrek'in kızından dikkat çeken paylaşım
Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı

Bayern Münih'in yıldızı Türk düğününde! Herkes takı miktarına takıldı
Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu

Ronaldo'nun yeni sezonda formasını giyeceği takım belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.