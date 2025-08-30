Muğla'da Kömür Kamyonu Elektrik Direğini Yıktı, Kaçtı

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kömür kamyonu, manevra yaparken elektrik direğini yıktı. Olay sonrası bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Güvenlik güçleri, kamyon ve sürücüsünü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde bir kömür kamyonu manevra sırasında koskoca elektrik direğini yıkıp kaçtı. Facianın eşiğinden dönülen olayda bölgede elektrik kesintisi yaşandı. Güvenlik güçleri direği yıkıp kaçan kamyon ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sabah saatlerinde Hacı Apti Mahallesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 64 plakalı bir kömür kamyonu manevra yaptığı sırada cadde üzerinde bulunan koskoca elektrik direğini yıkıp bölgeden uzaklaştı. Gürültü üzerine sokağa çıkan vatandaşlar durumu 112 İhbar hattına bildirerek olaydan sonra kaçıp giden kömür kamyonunun plakasını da güvenlik güçlerine bildirdi.

Olayda elektrik telleri yola ve araçların üzerine savrulurken yaralanan ya da ölen kimsenin olmaması teselli kaynağı oldu. - MUĞLA

