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Muğla'da Temmuz Ayında 155 Kesinleşmiş Hapis Cezalı Yakalandı

Muğla'da Temmuz Ayında 155 Kesinleşmiş Hapis Cezalı Yakalandı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Temmuz ayı boyunca gerçekleştirdikleri çalışmalarda haklarında farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 155 kişiyi yakaladı. Yakalanan şahısların adli makamlara teslim edildiği bildirilirken, ifadeye yönelik araması bulunan 340 kişinin de yakalanarak işlemlerinin yapıldığı öğrenildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahıslara yönelik Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda, haklarında farklı sürelerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 155 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Temmuz ayı boyunca gerçekleştirdiği çalışmalarda, 0-5 yıl arası hapis cezası bulunan 131 kişi, 5-10 yıl arası hapis cezası bulunan 16 kişi, 10-20 yıl arası hapis cezası bulunan 7 kişi ve 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi olmak üzere toplam 155 aranan şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların adli makamlara teslim edildiği bildirildi.

Öte yandan, Temmuz ayı içerisinde ifadeye yönelik araması bulunan 340 kişinin de yakalanarak işlemlerinin gerçekleştirildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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