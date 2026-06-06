Yatağan'da 3 gündür aranan yaşlı kadının cansız bedeni bulundu

Muğla'nın Yatağan ilçesinde 3 gün önce kaybolan 84 yaşındaki Gülayşe Çoban, ekiplerin ve köylülerin katıldığı yoğun arama çalışmaları sonucunda evine 1,5 kilometre mesafedeki metruk bir binada ölü olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre; Yatağan ilçesi Yava Mahallesi'nde ikamet eden 84 yaşındaki Gülayşe Çoban, en son üç gün önce mahalle sakinleri tarafından görüldü. O dakikadan sonra yaşlı kadından bir daha haber alamayan yakınları ve çevre sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye sevk edilen jandarma birimleri vakit kaybetmeden geniş çaplı bir arama faaliyeti başlattı. Çalışmaların kapsamını genişletmek amacıyla jandarma ekipleri tarafından AFAD'dan destek talep edildi. Gelen yardım çağrısı üzerine harekete geçen AFAD ekipleri de hızlıca olay yerine sevk edildi.

Yava Mahallesi ve çevresindeki engebeli arazide ilk gün akşam saatlerine kadar yürütülen çalışmalardan sonuç alınamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama çalışmaları daha da genişletildi. Bölgedeki arama-kurtarma faaliyetlerine Jandarma ve AFAD ekiplerinin yanı sıra MAG AME (Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği), NAK (Arama Kurtarma) ekipleri, Jandarma İz Takip Köpeği ve çok sayıda köylü destek verdi.

Koordineli bir şekilde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, ekipler acı habere ulaştı. Kayıp olarak aranan Gülayşe Çoban, evine 1 buçuk kilometre uzaklıkta bulunan metruk bina alanında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Çoban'ın ölüm haberini alan yakınları yasa boğulurken, yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı