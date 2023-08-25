Muğla'da kavga eden çiftin kavgası iş yerinin camına yansıdı

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yolda eşiyle kavga ederken bir iş yerinin camına çarpan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.