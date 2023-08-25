Muğla'da kavga eden çiftin kavgası iş yerinin camına yansıdı
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Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yolda eşiyle kavga ederken bir iş yerinin camına çarpan kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'nın Dalaman ilçesinde, yolda eşiyle kavga ederken bir iş yerinin camına çarpan kişi yaralandı.
Atatürk Caddesi'nde yürüyen çift arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında yaşanan itişmede koca bir iş yerinin camına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi geldi.
Cam kırıkları nedeniyle yaralanan ve ilk müdahalesi çevredekiler tarafından yapılan eş, Dalaman Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Özgürer Deniz Kundakçı - 3. Sayfa