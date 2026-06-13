Haberler

KADES ihbarına giden polise ateş açıldı: Eşini ve polisi yaralayan şahıs intihar etti

KADES ihbarına giden polise ateş açıldı: Eşini ve polisi yaralayan şahıs intihar etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahla ateş açıldı. Saldırgan, eşini ve bir polisi yaraladıktan sonra intihar etti.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekibine silahla ateş açıldı. Saldırgan, eşini ve bir polisi yaraladıktan sonra intihar etti.

Olay, Şeyh Mahallesi İsmet İnönü Caddesi'nde meydana geldi. KADES ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekiplerine evde bulunan şahıs tarafından silahla ateş açıldı. Şahıs, eşini ve polisi silahla yaraladı ardından aynı silahla kendini vurdu.

Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Yaralı polis ve eşi tarafından vurulan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polise ateş ettikten sonra kafasına silahla ateş eden şahsın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Süper maç! Tek gol var ama tempo inanılmaz

Süper maç! Tek gol var ama tempo inanılmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek

12. Yargı Paketi'nde memura kötü haber: Artık cezalar ertelenmeyecek
Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Canlı yayında küfürler savurdu

Şampiyonluk gitti, Ergin Ataman çıldırdı: Bu s..tiğimin...
Adını dahi bilmediği şirkete kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu

Adını bilmediği yere kaynakçı olarak girdi, bir gecede milyoner oldu
8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

8 ay önce eşini toprağa vermişti, yeniden evlendi

En mutlu günleri kabusa döndü: Cephe hattındaki düğünde Rus intihar dronu patladı

Ne gelin ne damat bu günü unutmayacak! En mutlu günleri kabusa döndü

ABD Başkanı Donald Trump: İran ile anlaşmanın yarın imzalanması planlanıyor

Savaş resmen sona eriyor! Trump imzaların atılacağı tarihi açıkladı
Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem: Bulana 111 bin TL ödül verilecek

Sivas'ta 10 yıldır çözülemeyen gizem! Bulana ödül verilecek