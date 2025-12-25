Muğla'da 4 ton 737 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesi kaçak ve sahte içki denetimleri devam ediyor.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesinde alkollü işletmeler ve oteller aracılığıyla kaçak/sahte içki satışı yapılacağına yönelik alınan istihbari bilgiler üzerine tespit edilen kapalı kasa bir araç Muğla girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1540 adet 3 litrelik şişede 4 bin 620 litre sahte şarap, 168 adet 70 cl şişede 117,6 litre sahte şarap olmak üzere toplam 4 bin 737,6 litre sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli A.D. isimli şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldığı açıklandı. - MUĞLA