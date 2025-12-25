Haberler

Muğla'da 4 ton 737 litre sahte alkol ele geçirildi

Muğla'da 4 ton 737 litre sahte alkol ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Emniyet Müdürlüğü kaçakçılık ekipleri, yılbaşı öncesinde kaçak ve sahte içki satışına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Yapılan aramada, bir araçta toplam 4 bin 737,6 litre sahte şarap ele geçirildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeni yıl öncesi kaçak ve sahte içki denetimleri devam ediyor.

KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin yılbaşı öncesinde alkollü işletmeler ve oteller aracılığıyla kaçak/sahte içki satışı yapılacağına yönelik alınan istihbari bilgiler üzerine tespit edilen kapalı kasa bir araç Muğla girişinde durduruldu.

Araçta yapılan aramada 1540 adet 3 litrelik şişede 4 bin 620 litre sahte şarap, 168 adet 70 cl şişede 117,6 litre sahte şarap olmak üzere toplam 4 bin 737,6 litre sahte şarap ele geçirildi. Şüpheli A.D. isimli şahıs hakkında gerekli işlemler yapıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Serbest bırakılan Sadettin Saran kulüp binasında! Önce güldü sonra kendini tutamadı

İlk görüntü geldi: Saran önce güldü sonra kendini tutamadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Fenomen avukatlar için harekete geçiliyor

Öğretmenlerin ardından sıra bir başka meslek grubunda
Japonya 1 milyondan fazla kalifiye yabancı işçi alacak

Ülkede plan hazır! 1 milyondan fazla yabancı işçi alınacak
Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Yüzlerce kişi akın etti

Kıyamet tarihi verdi, gemiler yaptırdı! Verdiği tarih tutmayınca da...
Tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti

Ela Rümeysa Cebeci'nin ailesinden ilk ses! Tavırları netleşti
Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü

Berna Laçin'in çileden çıktığı anlar takipçilerini ikiye böldü
Sadettin Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme

Saran'ın serbest kalmasının ardından Fenerbahçe'de yeni gelişme