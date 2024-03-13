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Muğla'da Kaçak Kazı Operasyonu: 4 Şüpheli Yakalandı

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Kayaköy Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alındı. Kaçak kazı alanına KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı. Kazı alanında yapılan aramada; jeneratör, hilti, matkap ve muhtelif kazı aletleri ele geçirildi. Şüpheliler ile bağlantılı olan 4 şahıs daha tespit edilmiş ve 8 adreste yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 76 adet fişek ile 12 adet 7.65 mm. fişek ele geçirildi. Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucu, Fethiye İlçesi Kayaköy Mahallesinde kaçak kazı yapıldığı bilgisinin alındı. Kaçak kazı alanına KOM Şube Müdürlüğü ve Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 4 şüpheli şahıs suçüstü yakalandı.

Kazı alanında yapılan aramada; jeneratör, hilti, matkap ve muhtelif kazı aletleri ele geçirildi. Şüpheliler ile bağlantılı olan 4 şahıs daha tespit edilmiş ve 8 adreste yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve tabancaya ait 76 adet fişek ile 12 adet 7.65 mm. fişek ele geçirildi.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen operasyon ile ilgili adli işlemlerin başlatıldığı açıklandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kayaköy Fethiye Muğla Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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