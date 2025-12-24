Haberler

Muğla'da yenil yıl öncesi 1 ton 235 litre kaçak içki ele geçirildi

Muğla'da yenil yıl öncesi 1 ton 235 litre kaçak içki ele geçirildi
Muğla İl Jandarma Komutanlığı, yeni yıl öncesi 384 personel ile gerçekleştirdiği operasyonda, 859 umuma açık işyerini kontrol etti. Toplamda 1,235 litre sahte ve kaçak alkollü içki, 120 kg kaçak nargile tütünü ve çeşitli silahlar ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yeni yıl öncesi Jandarma sorumluluk bölgelerinde 384 personel ile kaçak, merdiven altı ve sahte içki uygulaması gerçekleştirildi.

Uygulamada 859 umuma açık işyeri kontrol edilirken, 3 bin 520 şahıs sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan adli arama faaliyetlerinde; Bin 19 litre kaçak şarap (bir ton on dokuz litre), 216 litre etil alkol olmak üzere toplam Bin 235 litre (bir ton iki yüz otuz beş litre) sahte/kaçak alkollü içki, 120 kg kaçak nargile tütünü, kurusıkı tabanca, şarjör, 13 adet bıçak, 13 adet tabanca mermisi ele geçirilirken, 5 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem yapıldı. - MUĞLA

