Muğla'da Kaçak Deniz Ürünleri Avcılığına Denetim

Güncelleme:
Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Köyceğiz Gölü, Dalyan ve İztuzu sahilinde gerçekleştirilen denetimlerde iki sepet ve beş adet Barbun ağına el koydu. Amatör su ürünleri avcılığına ilişkin yasaklara dikkat çekildi.

MUĞLA (İHA) Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Köyceğiz Gölü, Dalyan ve İztuzu sahilinde gerçekleştirilen kaçak deniz ürünleri avcılığı denetimlerinde2 sepet ve 5 adet Barbun ağına el konuldu.

Muğla Tarım ve Orman El müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şubesi ekiplerimiz tarafından Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı ve İztuzu Plajı açıklarında gerçekleştirilen denetimlerde, sahibi bulunamayan 2 adet sepet ve 5 adet Barbun ağına el konulmuştur. Amatör amaçlı su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkında tebliğin 17. maddesi (1/f) bendi gereğince; Köyceğiz Dalyan'ını Akdeniz'e bağlayan kanalın başlangıcı olan İztuzu Sahili'nde, Akiye Burnu ile Kamışlı Yalı Zeytin Horozu Kayalığı koordinatlarını birleştiren hattın doğusunda kalan alanda, 1 Kasım-30 Nisan tarihleri arasında su ürünleri avcılığı yasaktır. Tüm vatandaşlarımızın bu hassas dönemde kurallara uymalarını ve doğal yaşamın korunmasına katkı sunmalarını önemle rica ediyoruz" denildi. - MUĞLA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
