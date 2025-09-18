Muğla'da Jandarma Operasyonu: Uyuşturucu ve Kaçak Alkol Ele Geçirildi

Haberler

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evden uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi. Yapılan aramalarda 139 adet kenevir tohumu, 1912 gram esrar ve 15 litre kaçak alkol bulundu.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, bir evde uyuşturucu madde ve kaçak alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çamlıbel Mahallesi'nde 17 Eylül 2025 tarihinde M.D. isimli şahsın ikametinde uyuşturucu ve kaçak alkol bulunduğu yönünde ihbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı narkotik ve kaçakçılık ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda; 139 adet kenevir tohumu, 9 paket halinde, toplam 1912 gram kurumaya bırakılmış kubar esrar, 13 kök kenevir bitkisi, 15 litre kaçak alkol bulunan 12 şişe, 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan ev sahibi M.D.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

