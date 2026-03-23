Çeşitli suçlardan aranan 38 şahıs tutuklandı

Muğla İl Jandarma Komutanlığınca, 16-22 Mart tarihleri arasında 2 bin 498 devriye gerçekleştirilirken 24 bin 717 şahıs ve 2 bin 391 araç kontrol edildi.

Arandığı tespit edilen; dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlık suçundan 8, kaçakçılık suçundan 8, uyuşturucu madde suçundan 10, diğer suçlardan 60 şahıs olmak üzere toplam 93 şahıs yakalandı. Yakalananlardan 28 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Jandarma dedektifleri (JASAT) tarafından; yakalama kararı ile aranan toplam 13 şahıs yakalanırken, çıkarıldıkları adli makamlarca 10 şahıs tutuklandı. Muğla İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında alınan tedbirler sonucunda; tehdit, hakkı olmayan yere tecavüz, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, imar kirliliğine neden olma suçlarında azalma meydana geldiği açıklandı. - MUĞLA

