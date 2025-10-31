Muğla'da IŞİD Üyesi 3 Şüpheli Tutuklandı
Muğla'da Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla tutuklandı.
Muğla'da, terör örgütü IŞİD üyesi oldukları iddiasıyla Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.
İnşaat işçisi oldukları belirtilen O.I., Ş.İ. ve A.F. isimli şahıslar, Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Zanlıların, IŞİD terör örgütüyle bağlantılı oldukları öne sürüldü.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak ceza evine gönderildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel