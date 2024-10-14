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Muğla'da İki Grup Arasında Kavga: İki Yaralı

Muğla'da İki Grup Arasında Kavga: İki Yaralı
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Muğla'nın Kötekli Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada iki kişi bıçakla yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

Muğla Merkez Kötekli Mahallesi'nde 2 grup arasında meydana gelen kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay Kötekli Mahallesi Yoğurtçu Parkı'nda meydana geldi. Parkta henüz bilinmeyen bir nedenle 2 grup arasında çıkan kavgada 2 kişinin bıçaklandığı yolunda ihbar alan 112 Acil Servis Merkezi bölgeye 2 ambulans sevk etti. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınırken, polisin tahkikatının devam ettiği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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