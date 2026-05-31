Haberler

Muğla'da tır alevlere teslim oldu

Muğla'da tır alevlere teslim oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Menteşe ilçesinde seyir halindeyken alev alan hurda yüklü tırda sürücü son anda kurtuldu. Yangın nedeniyle yol trafiğe kapatılırken, tır kullanılamaz hale geldi.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde Aydın-Muğla kara yolunda seyir halindeyken alev alan hurda yüklü tırda sürücü son anda aracı durdurarak kurtuldu. Ana yol trafiğe kapatılırken, ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından tır küle döndü.

Edinilen bilgiye göre bugün saat 16.00 sıralarında Aydın-Muğla kara yolu Milli Piyango Kız Yurdu önünde seyir halindeki bir tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, tırı güvenli şekilde yol kenarına çekerek araçtan indi.

Sürücünün yara almadan kurtulduğu öğrenilirken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle Marmaris istikametinden Muğla yönüne gidiş tamamen trafiğe kapatılırken, Marmaris yönüne giden trafik ise yan yoldan kontrollü olarak sağlandı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmalarının ardından çevre güvenliği sağlanarak trafik kontrollü şekilde açıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Irak ve Suriye Özel Başkanlık Temsilcisi olarak atandı

ABD Başkanı Trump'tan Tom Barrack'a yeni görev
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

CHP'yi bekleyen büyük tehlike! İlk adım jet hızında atılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı

Bir aile daha yok oldu

Hollanda polisi hamile Filistinli kadını yerlere savurdu

Al sana uygar Avrupa! Sığınmacı kadına yapmadıklarını bırakmadılar

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti

Galatasaray'da bir ayrılık daha! Sessiz sedasız veda etti
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para

İstanbul'da tarihi konser! İşte muhteşem gecede kazanılan para

Arda Güler’in sevgilisinin zor anları! Kameraları görünce...

Tanınmamak için elinden geleni yaptı ama kaçamadı
Özel ve ekibi İYİ Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya Müsavat Dervişoğlu'ndan yanıt

Özel ve ekibi o partiye mi geçiyor? Bomba iddiaya ilk ağızdan yanıt
Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi

Bu halini unutun! Celal Şengör'ün inanılmaz değişimi