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Muğla'da Haziran ayında 638 aranan şahıs yakalandı

Muğla'da Haziran ayında 638 aranan şahıs yakalandı
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'nün Haziran ayı boyunca aranan şahıslara yönelik operasyonlarında 638 kişi yakalanırken, bunlardan 185'inin kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Haziran ayı boyunca aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında toplam 638 kişi yakalandı.

Yapılan operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 185 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahısların 155'inin 0-5 yıl, 24'ünün 5-10 yıl, 5'inin 10-20 yıl, 1'inin ise 20 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, ifadeye yönelik aranan 450 kişi de emniyet ekiplerince yakalanırken, Haziran ayı içerisinde yakalanan aranan şahıs sayısı toplam 638'e ulaştı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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