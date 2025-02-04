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Muğla'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı

Muğla'da Güvenlik ve Asayiş Toplantısı Yapıldı
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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında düzenlenen toplantıda, kentteki güvenlik çalışmaları ele alındı. Organize suç örgütleriyle mücadele, uyuşturucu ile mücadele ve siber suçlarla ilgili alınan tedbirler değerlendirildi.

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık başkanlığında İl Güvenlik ve Asayiş Toplantısı düzenlenirken, toplantıda, kent genelinde yürütülen güvenlik çalışmaları kapsamlı şekilde ele alındı.

Toplantıda, organize suç örgütleriyle mücadele, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları, uyuşturucu ve madde bağımlılığıyla mücadele, asayiş olaylarının önlenmesi ve müdahale süreçleri, siber suçlarla mücadele, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığına yönelik tedbirler, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapan ve terör suçlarından aranan şahıslara karşı alınan önlemler yer aldı.

Toplantıda, Muğla'nın huzur ve güvenliğinin sağlanması için ilgili birimlerin koordinasyon içinde çalışmaya devam edeceği vurgulandı. Suç ve suçlularla mücadelede kararlılıkla hareket edileceği belirtilirken, vatandaşların güvenliği için denetim ve operasyonların süreceği ifade edildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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