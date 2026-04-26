Muğla'da genel asayiş uygulaması

Muğla Emniyet Müdürlüğü, il genelinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde suç veya kabahat teşkil eden yasa dışı fiillerin önlenmesi ve gereken tedbirlerin alınmasının yanı sıra mevcut huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla 52 ekip, 145 personelin katılımıyla umuma açık ve eğlence yeri denetimi yapıldı.

Yapılan denetimlerde, 2 bin 550 şahsın kontrolü yapıldı. Kontrollerde, 2 aranan şahıs ve 19 yoklama kaçağı yakalanırken, 5 şahsa idari işlem uygulandı. Denetimlerde 148 umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetlenirken, 12 işletmeye tutanak tanzim tutuldu, bir işyeri mühürlenerek faaliyetten men edildi. - MUĞLA

