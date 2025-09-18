Haberler

Muğla'da Düzensiz Göçmen Operasyonu: 56 Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesindeki bir yelkenli teknede düzenlenen operasyonda 56 düzensiz göçmen yakalanırken, 4 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesi Kıyıkışlacık mevkiinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Jandarma ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonla, bir yelkenli teknede 56 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü'ne gelen bir ihbar üzerine harekete geçildi. Yapılan arama sonucunda, teknenin içinde toplam 56 düzensiz göçmen olduğu belirlendi. Operasyon kapsamında, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından bölgede tespit edilen 4 organizatör şüphelisi de Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin 2'sinin Türk, 2'sinin ise Irak uyruklu olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
