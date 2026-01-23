Haberler

Muğla'da sahte hesap üzerinden 'Devlet Büyüklerine Hakaret' şüphelileri adliyeye sevk edildi

Muğla'da sahte hesap üzerinden 'Devlet Büyüklerine Hakaret' şüphelileri adliyeye sevk edildi
Güncelleme:
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, 'Sakaraltı-Sakarüstü' sosyal medya hesabı üzerinden devlet büyüklerine hakaret ettiği iddia edilen çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Sakaraltı-Sakarüstü' adlı sosyal medya hesabına yönelik devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Muğla Adliyesine sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Muğla Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonda R.K.K. başta olmak üzere çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Yapılan operasyonda emniyetteki işlemleri tamamlanan R.K.K., S.K., S.Ü.Ö., P.B., C.D., S.C.S., H.D. ve İ.B. Muğla Adliyesi'ne sevk edildiler.

Şüphelilerin HTS kayıtları, telefon trafikleri, telefon ve bilgisayarlarına el konulmuştu. Şüphelilerin; 'Hakaret (TCK 125/1), kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak (TCK 136/1), Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret (TCK 125/1-2, 125/3-A), özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1), halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A) ve Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299/1)' suçlamalarından gözaltına alınmışlardı. - MUĞLA

