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Derede kaybolan 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı

Derede kaybolan 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı
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Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yüzmek için girdiği derede kaybolan 21 yaşındaki Özbekistan uyruklu Shoyadbek Khlimjonov'un cansız bedenine ekipler tarafından ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde yüzmek için girdiği derede kaybolan 21 yaşındaki Özbekistan uyruklu gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Çobanlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Özbekistan uyruklu 21 yaşındaki Shoyadbek Khlimjonov evden ayrılarak dereye yüzmeye gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan babası, oğlunu aramak için dere kenarına gitti. Dere kenarında oğluna ait kıyafetleri bulan baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, AFAD, deniz polisi ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Arama çalışmalarına Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı dalgıç ekipleri de destek verdi. Ekiplerin dere içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda Shoyadbek Khlimjonov'un cansız bedenine ulaşıldı. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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