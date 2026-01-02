Haberler

Muğla merkezli 4 ilde DEAŞ operasyonu: "18 şüpheli adliyeye sevk edildi"

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyonda, DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı 18 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan eş zamanlı baskınlar sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda önemli bir operasyona imza attı. Yapılan teknik ve fiziki takipler neticesinde örgütle bağlantılı olduğu tespit edilen 18 şüpheliye yönelik düğmeye basıldı. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında; Muğla, İstanbul, Ankara ve Denizli illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Jandarma Terörle Mücadele (TEM) ekiplerince gerçekleştirilen başarılı operasyonda, hedefteki 18 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerin Muğla Adliyesi'ne getirilişi sırasında jandarma ekiplerinin ve Polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemleri aldığı görüldü. - MUĞLA

